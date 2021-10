Colore capelli e prurito: c’è una soluzione?

Probabilmente è successo anche a te: ti hanno applicato il colore e una sensazione di pizzicore e bruciore alla testa che ti ha accompagnata per il resto della giornata. Ecco le nostre soluzioni.

Probabilmente è successo anche a te: ti hanno applicato il colore e si è scatenata subito una sensazione di pizzicore e bruciore alla testa che ti ha accompagnata per il resto della giornata. O, peggio, che si è protratta anche per i giorni a seguire. Escludendo allergie personali, le cause di questa situazione possono essere molteplici:

cute secca, desquamata o lesionata

cute lavata prima dell’applicazione del colore

miscelazione della tinta all’interno di ciotole metalliche

applicazione eccessiva di prodotto

prolungamento del tempo di posa

risciacquo finale insufficiente

Restare per mezz'ora con un’insostenibile sensazione di bruciore non dev’essere considerata “normalità”, nonostante tu ti sia arresa a sopportarlo. Anche la posa del colore dev’essere un momento piacevole e devi sentirti a tuo agio e rilassata.

Ti sconsigliamo assolutamente di lavarti i capelli il giorno prima del tuo appuntamento dal parrucchiere per evitare di ridurre lo strato di sebo che ricopre la pelle e che fa da naturale barriera durante l’applicazione del colore.

Ricorda: è consigliato non lavare i capelli per almeno 2 giorni prima della tinta.

Se senti di avere la cute secca o particolarmente pruriginosa, devi agire costantemente con lozioni e trattamenti idratanti che mantengano la cute morbida, come fai per la pelle del corpo.

Dal canto suo il parrucchiere a cui ti rivolgi deve saper applicare la giusta dose di colore senza depositarne una quantità eccessiva che finirebbe inevitabilmente ad eccedere con i coloranti sulla cute. Deve anche utilizzare ciotole di plastica per evitare di rovinare la miscela di tinta e acqua ossigenata. Il colore non deve essere tenuto in posa oltre i 30-35 minuti e soprattutto, va risciacquato molto bene.

Ricorda: se i giorni successivi trovi ancora dei residui di colore sulla cute, significa che il risciacquo non è stato fatto in profondità.

Forse, nonostante tutte queste accortezze, le situazioni di prurito continuano e ti sei rassegnata al vecchio modo di dire “per apparire bisogna soffrire”: ecco, sappi che questo non si sposa per nulla col nostro metodo di lavoro.

Colore senza prurito? Ecco il nostro metodo

Nel corso degli anni abbiamo messo a punto un metodo di applicazione per evitarti tutti questi fastidi:

1. Applicazione della speciale fiala DERMO-RELAX. È un potente trattamento lenitivo che contrasta il prurito e prepara la cute anche quando è secca. Contiene Allantoina, Collagene, Jojoba e Karitè. Con il nostro massaggio la facciamo penetrare in profondità donando subito una sensazione piacevole di cute morbida e distesa. È la nostra “arma segreta”!

2. Applicazione della “crema barriera”. La applichiamo per evitare di macchiare la pelle del viso (che si arrossa nel tentativo di togliere le macchie).

3. Applicazione della giusta quantità di colore. Calibriamo accuratamente la giusta dose di colore per coprire tutti i capelli bianchi senza depositare prodotto in eccesso sulla cute.

4. Risciacquo accurato e meticoloso. Come abbiamo scritto prima, il risciacquo del colore dev’essere abbondante e accurato per non lasciarti nessun deposito di pigmento sulla cute che la soffocherebbe.

Siamo giunti alla fine di questo breve viaggio nel mondo del colore che speriamo ti sia piaciuto. Se pensi di aver bisogno di noi, saremo liete di dedicarci a te. Nel frattempo, se hai voglia di qualche nuova proposta moda, visita le nostre pagine Facebook e Instagram e lasciati ispirare!

