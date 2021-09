Un aiuto per i bimbi afgani

Primo giorno di raccolta di generi di prima necessità per i bambini fuggiti dall'Afghanistan e oggi accolti in Italia. L'iniziativa di 'Progettando Castano'.

Giocattoli, pannolini, salviettine, passeggini, biberon, anche diversi vestiti e molto altro ancora... Più in generale davvero tanti i generi di prima necessità raccolti domenica scorsa e che, in questi giorni, stanno continuando a ricevere. Ma, in fondo, non è una novità, perché quando c'è stato bisogno, Castano e i castanesi non si sono mai tirati indietro. L'unione, insomma, che fa solidarietà e aiuta chi, purtroppo, è meno fortunato: quell'appello e quel messaggio di 'Progettando Castano', alla fine, si mischia con la grande generosità, appunto, dei cittadini e lo fa, stavolta, per dare una mano ai bimbi afgani fuggiti dalle loro terre e che sono arrivati o arriveranno in Italia. "Dopo il complicato anno e mezzo di emergenza Covid, come gruppo volevamo ripartire con qualche iniziativa sul territorio, focalizzando le attenzioni ai più piccoli - spiegano - Così, a seguito degli eventi accaduti in Afghanistan nelle scorse settimane, ci siamo, subito, attivati per cercare di portare un sostegno ai bimbi di quei luoghi". Da qui, ecco l'idea proprio di una raccolta di beni di prima necessità. "Un'iniziativa che nasce in accordo con la Croce Rossa, realtà alla quale cosegneremo tutto ciò che ci verrà donato - proseguono - Grazie di cuore alle già tantissime persone che, domenica scorsa (26 settembre) sono venute a portarci diverso materiale. Adesso, l'attività sarà riproposta il 3 ottobre, nel pomeriggio, al parco Sciaredo e, contemporaneamente, siamo disponibili anche a ritirare le donazioni a domicilio; per prenotare, la popolazione potrà chiamare oppure mandare un messaggio al 353/4331854".

"AIUTIAMO I BAMBINI AFGANI": GENERI DI PRIMA NECESSITA'



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro