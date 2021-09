Il bilancio di 'Legnano Si Muove'

Con il patrocinio del Comune di Legnano, ASST Ovest Milanese e ATS Milano Città Metropolitana, si è conclusa 'Legnano Si Muove', edizione numero 7.

Con il patrocinio del Comune di Legnano, ASST Ovest Milanese e ATS Milano Città Metropolitana, si è conclusa 'Legnano Si Muove', edizione numero 7. Genesi Uno SpA ha organizzato e promosso nuovamente il calendario di appuntamenti gratuiti di ginnastica al Parco Castello per i cittadini legnanesi e dei paesi limitrofi. La versione settembrina è riuscita a colmare e recuperare l’anno di stop, coinvolgendo nuove persone, ritrovando gli affezionati all’iniziativa e riscoprendo l’entusiasmo di condividere esperienze e momenti insieme, in sicurezza. Il gruppo di 3 insegnanti della Palestra Safe Gym, Aldo, Stefano B. e Stefano C., nello splendido scenario verde della città di Legnano, è riuscito a presentare le nuove attività con professionalità, trovando il consenso nella partecipazione continuativa nel corso delle 4 settimane. Le due novità di questa edizione – Medical fitness e Ginnastica respiratoria – non solo sono state vissute con curiosità ma sono state anche capite e apprezzate per la loro validità in questo momento storico.

Riprendere contatto con il proprio corpo sentendo e prevenendo la ripetizione di movimenti errati e importanza del respiro per rientrare in connessione con se stessi i due concetti chiave condivisi nel corso delle lezioni. + 50% di nuove adesioni - 680 iscritti sul portale, 100 nuove adesioni raccolte in loco, 240 presenti il primo giorno di accreditamento, 190 partecipanti alla prima lezione di Pilates di lunedì 30 agosto e oltre 100 persone anche alle classi delle nuove attività. Medical fitness e Ginnastica respiratoria - Una novità per migliorare l’esperienza. Per migliorare l’esperienza ed amplificare le sensazioni condivise dalla seconda settimana è stata previsto l’uso di una cassa di amplificazione con microfono, per garantire il distanziamento dei presenti e la corretta comprensione delle linee guida e delle indicazioni degli istruttori. Un elemento valutato già negli anni passati, diventato concreto quest’anno vista la costanza e la determinazione in termini di presenza dei partecipanti. Un contesto favorevole - Clima accogliente, solo due lezioni saltate per maltempo, condizioni del suolo accoglienti e curate. La cornice di contorno del Parco Castello di Legnano ha saputo accompagnare lo svolgimento dell’iniziativa al meglio. Le 3 tipologie di corsi - Ricordiamo le 3 tipologie di lezioni proposte: Pilates: corso in cui la mente e il corpo cooperano all’esecuzione di movimenti precisi, fluidi e controllati per migliorare non solo la forma fisica ma anche la postura e la consapevolezza di sé. Ginnastica respiratoria: allenamento basato su movimenti a corpo libero eseguiti con la corretta respirazione che prevedono momenti specifici di ginnastica diaframmatica e costale. Medical fitness: lezioni finalizzate all’apprendimento degli esercizi per la tonificazione della muscolatura e riattivazione delle articolazioni con l’obiettivo di migliorare equilibrio flessibilità. Continuare a muoversi - 'Legnano si Muove' nasce per promuovere una sana abitudine al movimento che possa diventare un’abitudine e non solo un episodio. Inoltre l’esercizio condiviso continua è un’ottima occasione per fare nuove conoscenze, motivarsi vicendevolmente e raggiungere l’obiettivo che ci si è prefissati. Proprio per questo fa piacere sottolineare le tante richieste di continuazione delle attività in modalità autunnale, all’interno del centro Safe Gym Olympus Avant dell’ospedale di Legnano, dove sarà possibile continuare con lezioni 1:1 o in piccoli gruppi. Evidenzia la corretta diffusione dei valori per cui Legnano Si Muove di fatto continua ad essere proposta, anno dopo anno.

