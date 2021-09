Porta - Zarinelli, vincitori della Regata

Un lavoro di squadra che ha permesso la realizzazione di tutti gli eventi in calendario, nel pieno rispetto della normativa anti contagio.

Con alle spalle un anno di stop, la tradizionale festa popolare di Bernate Ticino non poteva che rivelarsi un gran successo. Attesa da oltre un anno e fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e dalle realtà associative coinvolte, quali l’’Associazione Vogatori Bernate Ticino’ e il ‘Comitato Rioni’, oltre alla Parrocchia San Giorgio Martire. Un lavoro di squadra che ha permesso la realizzazione di tutti gli eventi in calendario, nel pieno rispetto della normativa anti contagio. Mascherina e ‘Green pass’ per sabato e l’intera giornata di domenica: misure che hanno permesso lo svolgersi degli eventi in piena sicurezza a fronte dei numerosi partecipanti bernatesi e non. Due eventi culturali hanno riempito il chiostro della Canonica giovedì 9 settembre per la presentazione del libro ‘Magenta e Bernate in età sforzesca’ di Mario Comincini, e domenica 12 con il concerto di musica classica in ricordo di Emilio Tizzoni. Un momento emozionante e coinvolgente, che ha permesso ai presenti di stringersi nell’affettuoso ricordo del caro Emilio, figlio, fratello e amico di tutti. Sabato sulle acque del Naviglio, la suggestiva processione mariana presieduta dal Vescivi Monsignor Raimondi, che ha ricordato di “essere luce anche nei momenti difficili”; di essere come i lumini, cullati dalle acque che hanno anticipato l’arrivo della Maria Bambina, che solo insieme alle altre fiaccole possono creare una luce che guida e allontana le tenebre. Dopo la benedizione, lo spettacolo pirotecnico ha illuminato il cielo di Bernate e gli occhi dei tantissimi presenti. Domenica, quelle acque calme che solo poche ore prima avevano trasportato con delicatezza la statua della Madonna, si sono trasformate nel campo di gara della XXXVI Regata Storica. Sette equipaggi si sono sfidati fino all’ultima remata per conquistare il podio, aggiudicatosi dalla coppia formata da Stefano Porta e Massimo Zarinelli. La festa si è conclusa con la Messa celebrata da tutti i consacrati bernatesi, un momento di spiritualità a conclusione di una settimana di eventi che ha dato un vero assaggio di normalità.

