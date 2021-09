"La cura degli altri ci libera..."

"La cura per gli altri, la passione per la missione ci libera dall’ossessione di pensare a quello che ci manca per cominciare a pensare a quello che abbiamo e a come può servire, e possiamo servire, a preparare il regno di Dio che viene". L’ha detto, l'altro giorno, ai volontari che hanno accompagnato i malati a Lourdes, l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, al termine dell’omelia che ha pronunciato durante la Messa.