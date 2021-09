Export Lombardia: record storico

"Gli ultimi dati straordinari relativi all'export delle imprese lombarde confermano quanto valgono in Lombardia l'ingegno dei nostri imprenditori e la qualità dei nostri lavoratori". Lo afferma l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia.

"Gli ultimi dati straordinari relativi all'export delle imprese lombarde confermano quanto valgono in Lombardia l'ingegno dei nostri imprenditori e la qualità dei nostri lavoratori". Lo afferma l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia. I dati comunicati da Unioncamere Lombardia evidenziano un +46,7% rispetto al trimestre del 2020 in merito agli scambi commerciali delle imprese lombarde con l'estero, toccando il massimo storico. Numeri migliori anche del 2019, anno riferimento per il confronto pre-pandemia, che crescono del 9,9%. "Le imprese - ha ricordato l'assessore - continueranno a trovare in Regione Lombardia un grande alleato e un supporto concreto. Sono sicuro che, insieme e grazie alla ricetta vincente del giusto rapporto pubblico-privato, vinceremo le sfide del futuro".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro