Le creazioni di Sofia sfilano a Milano

L’avevamo raccontata con l’arrivo della primavera ed ora Sofia Alemani fiorisce in autunno. Le sue creazioni innovative hanno sfilato nel pomeriggio di mercoledì 21 settembre nella splendida cornice del chiostro di Palazzo Francesco Turati a Milano. Una gita per l’architetto dalla passione per i tessuti, fuori porta, lei che arriva dal lago di Lecco, luogo suggestivo che raccoglie le sue idee e le concretizza. Molto conosciuta per le sue esperienze in ambito artistico e geometrico, dal 2010 Sofia ha una linea tutta sua, dal brand Sofia Alemani Fashion Creative. E proprio con quest’ultima parola, la stilista lecchese ha presentato la sua personalissima capsule '3S Threee Sizes Project', interamente ispirata ai concetti di performance, tecnologia, innovazione del mondo dello sport. Una linea confort capace di adattarsi a tutte le tipologie di taglia, nessuna esclusa. Gli abiti di Sofia vestono anche il mondo dello spettacolo e Guenda Goria non manca di sfoggiare i look ideati da Sofia. Un grande onore, misto a dedizione quello che la stilista riconosce ai risultati ottenuti man mano. Ed io, che ho avuto il piacere di pranzarci insieme, posso assicurarvi che l’umiltà fa di lei una donna speciale, curiosa e paziente, con tanta sete di imparare. “Le donne devono sentirsi a loro agio, senza perdere eleganza”, dichiara emozionata Sofia, in un suo capo blu notte che illumina la passerella. Al suo fianco una madrina d’eccezione: Eleonora Pieroni, modella e attrice internazionale, nominata dalla città di NY ambasciatrice del Made In Italy. In rosso, raffinata e moderna, stretta in un tubino innovativo proposto da Sofia. La loro passerella non è passata inosservata ai click dei fotografi. Sinuosità e colore si univano fianco a fianco, raggianti più che mai, anche per il sogno di esserci nonostante il Covid. “I nostri sorrisi valgono più di mille parole”, ha pubblicato su Facebook Sofia, “Ma stavolta sono ancor più soddisfatta perché in una cornice così importante come Palazzo Turati. Tutto fantastico!”. Sofia rivolge un ringraziamento speicale anche alla Monte Carlo Fashion Week per la preziosa opportunità colta al volo, dopo mesi intensi di lavoro e studio nel suo negozio che affaccia sul lago di Lecco.

