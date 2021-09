Inaugurato il nuovo campo sportivo comunale di Via Verdi a Mesero. Dopo circa un anno di lavori, la nuova struttura è ora pronta per accogliere le società sportive.

Inaugurato il nuovo campo sportivo comunale di Via Verdi a Mesero. Dopo circa un anno di lavori, la nuova struttura è ora pronta per accogliere le società sportive in ripresa di stagione. Dopo l’acquisto del campo, di proprietà della Parrocchia dal 1961, sono stati fatti interventi importanti di riqualificazione e messa in sicurezza. E’ stato installato il prato sintetico e gli spogliatoi sono stati rinnovati offrendo così una struttura completamente rimodernata e all’avanguardia. Parallelamente al campo, l’Amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Davide Garavaglia ha operato importanti finanziamenti per la palestra delle scuole Elementari.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro