La festa dell’uva arriva in città con gli appuntamenti organizzati nei mercati contadini di Campagna Amica Coldiretti in diverse realtà della Lombardia.

La festa dell’uva arriva in città con gli appuntamenti organizzati nei mercati contadini di Campagna Amica Coldiretti in diverse realtà della Lombardia sabato 25 e domenica 26 settembre con esposizioni, consigli dei tutor e la pigiatura come una volta dedicata ai più piccoli. Si parte nella mattinata di sabato 25 settembre: a Milano doppia iniziativa al mercato agricolo di Porta Romana in via Friuli 10/a e al Centro Pavesi con la spremitura dell’uva per i bambini e degustazioni di vini. A Brescia, al farmers’ market di Piazzetta Cremona, tasting guidato dei vini del territorio con i tutor Coldiretti, mentre esposizioni a tema saranno allestite a Pizzighettone (Cremona), Borgo Virgilio (Mantova) e al mercato coperto di Sondrio. Nella giornata di domenica 26 settembre, invece, appuntamento nei mercati di Grazie di Curtatone (Mantova) e Crema (Cremona) con mostre dedicate al nettare degli dei e ai primi prodotti autunnali.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro