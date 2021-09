È in programma venerdì 24 settembre alle 21 nella Sala Pagani di Palazzo Leone da Perego a Legnano il primo appuntamento con le conferenze del programma 'Nel nome di Dante'.

È in programma venerdì 24 settembre alle 21 nella Sala Pagani di Palazzo Leone da Perego a Legnano il primo appuntamento con le conferenze del programma 'Nel nome di Dante' organizzato dall’Amministrazione comunale e dall’associazione Liceali sempre in collaborazione con altre realtà culturali cittadine. A inaugurare la serie dei cinque incontri sarà un confronto generazionale fra Antonella Straface, docente di Lettere al liceo Galilei di Legnano, e il figlio Giandomenico Tripodi, dottorando in materie letterarie all’Università di Siena. Titolo della conferenza 'Dante a lezione, lezioni su Dante', ossia i maestri del Poeta, Virgilio e Brunetto Latini, che saranno trattati dalla professoressa Straface, e l’accoglienza dell’opera dantesca all’epoca, alla luce della scelta del volgare come lingua letteraria, e la lettura, lungo i sette secoli che ci separano da lui, del viaggio nei tre regni dell’Oltretomba a cura del figlio Giandomenico. L’ingresso è libero sino a esaurimento posti. Sarà misurata la temperatura corporea e sarà chiesta l’esibizione del 'green pass'.

