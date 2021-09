'Fondo di solidarietà' Covid

Si chiama ‘Fondo di solidarietà’, il bando approvato dalla giunta di Magnago e Bienate per l’emergenza sanitaria Covid-19.

Si chiama ‘Fondo di solidarietà’, il bando approvato dalla giunta di Magnago e Bienate per l’emergenza sanitaria Covid-19. Fino al 15 novembre, quindi, sarà possibile presentare domanda per l’ammissione ai benefici. Le domande, compilate e complete di documentazione allegata, potranno essere presentate on line inviando una mail a info [at] comune [dot] magnago [dot] mi [dot] it oppure presentate direttamente all’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico. (Lo schema di domanda è disponibile all’ufficio protocollo o scaricabile dal sito internet del Comune). Inoltre, le stesse richieste saranno accolte sino ad esaurimento delle somme disponibili e farà fede l’ordine di presentazione al protocollo comunale. Per informazioni, rivolgersi all’ufficio Servizi alla Persona e/o all’assistente sociale nei giorni di martedì dalle 9 alle 13 o giovedì dalle 16 alle 18.30, telefonando al numero 0331/658305 (inerno 4).

