"Aiutiamo i bimbi afgani"

Il gruppo 'Progettando Castano' ha organizzato una raccolta di generi di prima necessità per i bambini fuggiti dall'Afghanistan. Domenica 26 settembre e 3 ottobre.

La solidarietà fatta di semplici, ma fondamentali gesti. In fondo, però, non è una novità, perché quando c’è stato da dare un aiuto e scendere in campo in prima persona, eccoli subito rispondere presenti. L’hanno fatto prima, lo faranno di nuovo, stavolta per i bambini fuggiti dall’Afghanistan. Il gruppo ‘Progettando Castano Primo’, infatti, ha organizzato una raccolta di generi di prima necessità (alimenti per l’infanzi non deperibili, pannolini, salviettine igieniche, passeggini, biberon, vestiti, giocattoli, ecc...), appunto, per i piccoli che da quei luoghi e da quelle terre sono arrivati in Italia. Due, allora, i momenti per donare: domenica 26 settembre, dalle 9 alle 12.30 in piazza Mazzini, e il 3 ottobre, dalle 14 alle 18, al Parco Sciaredo. “Tutto il materiale raccolo - spiegano - verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana Comitato di Legnano, che si occuperà di distribuirlo alle famiglie di profughi afgani accolte nel nostro Paese. Siamo, comunque, disponibili anche a ritirare le donazioni a domicilio; per prenotare il ritiro chiamare o mandare un messaggio al 353/4331854”.

