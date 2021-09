Donna arrestata con 61 dosi di droga

Donna fermata dalla Polizia locale di Castano. Aveva ben 61 dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina ed hashish già suddivise e pronte per essere vendute.

Poliziotti locali del comando di Castano individuavano nel centro cittadino un autoveicolo con a bordo due soggetti pregiudicati, un uomo marocchino ed una donna italiana, ambedue residenti nell'hinterland. Sottoposti a perquisizione da parte degli agenti della Polizia locale di Castano Primo venivano rinvenute ben 61 dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina ed hashish già suddivise in dosi e pronte per essere vendute. Veniva così sequestrato lo stupefacente ed altro materiale. D'intesa con il magistrato di turno della locale Procura di Busto Arsizio, la donna D.M.F. classe '92, veniva arrestata in attesa di rito per direttissima. Gli agenti castanesi procedevano anche a ritirarle la patente di guida e la carta postale ove percepiva il reddito di cittadinanza. Ricercato l'altro uomo che nell'azione riusciva a darsi alla fuga, non prima di essere però stato identificato dagli operanti.

