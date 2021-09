Alberto Grampa, bustocco ed appassionato di aviazione, torna in quei luoghi che hanno messo le ali alla Siai Marchetti, omaggiando Sesto Calende con 'Il Parco degli Idrovolanti – L’Idroscalo Militare di S. Anna'.

Reduce dalla sua ultima fatica legata alla figura di Giovanni Battista Trotti, editorialmente chiamato 'Il Gallaratese con le Ali', Alberto Grampa, bustocco ed appassionato di aviazione, torna in quei luoghi che hanno messo le ali alla Siai Marchetti, omaggiando ancora la città che si affaccia sulle rive del Fiume Ticino e del Lago Maggiore. Lo fa con 'Il Parco degli Idrovolanti – L’Idroscalo Militare di S. Anna' da suggerire a chi vuole saperne di più in merito all’esistenza di un idroscalo militare in località S.Anna a Sesto Calende (nei fatti l’attuale Parco Europa).

