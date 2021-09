La 102^ Coppa Bernocchi

Tutto pronto per la 102^ edizione della Coppa Bernocchi – 45° GP Banco BPM che, per la prima volta verrà disputata nella categoria 1° Pro-Series UCI.

Tutto pronto per la 102^ edizione della Coppa Bernocchi – 45° GP Banco BPM che, per la prima volta verrà disputata nella categoria 1° Pro-Series UCI. Un’edizione importante quelle del 2021, che riporta sul nostro territorio una grande classica del ciclismo internazionale e festeggia con il record di squadre World Tour iscritte. PARTENZA e ARRIVO - Ritrovo previsto a Legnano, Piazza San Magno, alle ore 10.00 e successivo trasferimento in Largo Tosi dove è prevista la partenza per allineamento del gruppo alle 11.45. La bandiera a scacchi sventolerà in via XX Settembre per la partenza ufficiale prevista alle 12. L'arrivo sarà a Legnano sul rettilineo di Viale Toselli, all'altezza del Castello Visconteo dove sarà allestito il Villaggio accoglienza e la sala stampa e dove saranno presenti le postazioni tv.

