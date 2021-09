Il teatro al CTN Magenta

Due grandi eventi teatrali, gratuiti, offerti da CinemaTeatroNuovo in collaborazione con ACEC e Comunità Pastorale Magentina. 'Una passione' e 'Per seguir virtute e canoscenza'.

"Le Sale di Comunità non sono esercizi commerciali, sono esercizi sociali; il nostro "profitto" consiste nel raggiungere il pubblico più ampio possibile ed offrire cultura di qualità, capace di raccontare l'uomo, il tempo, il rapporto con il sacro. Per aiutare quante più persone ad affrontare nella propria esistenza i grandi temi, anche interiori, attraverso il mezzo formidabile dell'arte. Arte che, quando è fatta bene, sa parlare ai cuori, indipendentemente dal grado di erudizione delle persone. Gli appuntamenti, allora, sono il 24 ed il 28 settembre al Cinema Teatro Nuovo di Magenta, in via San Martino 19. Doppietta di eventi teatrali, davvero straordinari per tasso qualitativo, offerti alla popolazione, ossia ad entrata totalmente gratuita. Un modo per festeggiare l'anniversario, il trentesimo più uno, della sala magentina, e per mantenersi fedeli alla propria "mission" anche in tempi difficili come quelli che stiamo attraversando.

Due drammaturgie diverse, due modi di fare teatro differenti ma entrambi originali e profondi. Il primo appuntamento è per venerdì 24 settembre, all'interno della mini-programmazione delle Giornate Nazionali delle Sale di Comunità (cinema e teatro tra il 23 ed il 25 settembre). 'Una passione' è una drammaturgia fondata su due "passioni" : quella di Cristo, che dovrebbe essere messa in scena nella storia narrata, e quella di un attore che ri-scopre la passione ed il senso della propria arte. Attraverso la storia di un invisibile, di un ultimo, di un povero cristo, si mette in scena il tema dell'identità, giocato attraverso i meccanismi della recitazione su un palcoscenico vuoto. Citando Peter Brook: Iil teatro non è come la vita. Il teatro è la vita". Lo spettacolo del 28 di settembre è invece un vero e proprio evento, offerto in collaborazione con la Comunità Pastorale Magentina. Sul palco di via San Martino tornerà una attrice amata, popolare, amica del pubblico magentino: Lucilla Giagnoni. Drammaturga, studiosa, interprete, di molti testi fondanti della cultura e della religiosità italiane. Una artista capace di rendere carne viva parole scolpite sulle pietre del tempo. I suoi spettacoli sono una esperienza non soltanto culturale ma emotiva, spirituale, che portano al cuore delle parole, nel cuore della "parola". In occasione dei 700 anni dalla data di morte del nostro Sommo Poeta, Dante Alighieri, ecco 'Per virtute e canoscenza - Dante e la montagna sacra', una meditazione sulla cantica del Purgatorio della Commedia.

