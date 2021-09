Modifiche alla viabilità per la Provaccia

In occasione della disputa della Provaccia, la sera di venerdì 17 settembre, nelle vie limitrofe al campo Giovanni Mari di Legnano è istituito il divieto di circolazione e di sosta dalle 17 alla mezzanotte.

In occasione della disputa della Provaccia, la sera di venerdì 17 settembre, nelle vie limitrofe al campo Giovanni Mari di Legnano è istituito il divieto di circolazione e di sosta dalle 17 alla mezzanotte. Le vie interessate sono: Palermo, Ferrara, Bellini, Puccini, Pisacane (nel tratto compreso fra via XX Settembre e via Gaeta) e Como.

