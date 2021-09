Palio: divieto oggetti al 'Mari'

Sulle basi delle disposizioni fornite dalla Questura, in occasione del Palio di Legnano di domenica 19 settembre nel campo Giovanni Mari, per ragioni di sicurezza e incolumità sarà vietata al pubblico l’introduzione di alcuni oggetti.

Sulle basi delle disposizioni fornite dalla Questura, in occasione del Palio di Legnano di domenica 19 settembre nel campo Giovanni Mari, per ragioni di sicurezza e incolumità sarà vietata al pubblico l’introduzione di alcuni oggetti. Gli oggetti vietati sono: bottiglie con tappo, lattine, bottiglie in vetro e cinture con fibbie metalliche spesse. Vietata anche l’introduzione di attrezzatura video e fotografica con elementi a forma d’asta e a punta acuminata. Sarà vietata, inoltre, l’introduzione di caschi e, come sempre accaduto, di animali di ogni taglia. Il divieto si estende (anche in caso di pioggia) a ombrelli a punta acuminata. Saranno consentiti esclusivamente gli ombrelli pieghevoli. Il divieto riguarda infine artifizi pirotecnici, materiale infiammabile, fumogeni, megafoni, puntatori laser e spray. Sarà comunque l’autorità di Pubblica sicurezza a riservarsi ogni tipo di valutazione in merito al divieto a introdurre oggetti che potrebbero essere atti a offendere.

