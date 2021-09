La competitività 'post' Covid

La crisi economica, associata alla pandemia Covid, ha spinto le nostre imprese non solo ad individuare soluzioni per uscire con successo da questa condizione, ma anche a pianificare il futuro in maniera radicalmente diversa da come si è fatto ora.

La crisi economica, associata alla pandemia Covid, ha spinto le nostre imprese non solo ad individuare soluzioni per uscire con successo da questa condizione, ma anche a pianificare il futuro in maniera radicalmente diversa da come si è fatto ora. Il cambio di paradigma, necessario per rilanciare la competitività del sistema imprenditoriale italiano, richiede che le imprese si incamminino in una serie di traiettorie di intervento strategico sui loro modelli di business. Ne parlano Fernando G. Alberti (Professore Ordinario di Strategie Imprenditoriali e Direttore dell’Institute for Entrepreneurship and Competitiveness) e Federica Belfanti (docente e assegnista di ricerca presso l’Institute) nell’ultimo volume della collana Università Cattaneo Libri, edito da Guerini Next, dal titolo 'Rilanciare la competitività. Dalla creazione di valore condiviso al ridisegno dei modelli di business'. Il volume sarà presentato mercoledi 22 settembre alle 17.30 nel prossimo incontro del ciclo 'Conversazioni in Biblioteca'. Intervengono gli autori Fernando G. Alberti e Federica Belfanti, insieme a Giorgio Ciron, Direttore di InnovUp – Associazione italiana dell’innovazione e delle startup. A partire dalle ricerche condotte in collaborazione con CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario) e mantenendo come riferimento essenziale gli studi del prof. Michael E. Porter dell’Harvard Business School, gli autori hanno realizzato una serie di interviste coinvolgendo aziende di dimensioni e settori diversi. L’analisi sviluppata nel libro ha riguardato in modo particolare le imprese cosiddette “top performer”, ossia quelle che si collocano nei percentili più alti per redditività e profittabilità, sia nel manifatturiero che nei servizi. Per info e iscrizioni: https://www.liuc.it/articoli_eventi/le-sei-traiettorie-per-rilanciare-la...

