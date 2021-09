Rito cattolico in San Rocco

Dopo la concessione ai cristiani ortodossi di Magenta della chiesa di San Rocco, il parroco don Giuseppe Marinoni annuncia il secondo importante passo di condivisione tra le due comunità. “Pensando a loro – dice il parroco – che, con Padre Ioan vi celebrano ogni domenica l’Eucaristia, anche noi cattolici torneremo a celebrarvi lo stesso sacrificio di Cristo, una volta alla settimana”. L’appuntamento sarà tutti i mercoledì alle 18.30 nella chiesa di San Rocco. “Sarà questo il secondo passo che compiremo insieme, fratelli cattolici e fratelli ortodossi, riconoscendo che su quel medesimo altare lo stesso Cristo indiviso si rende realmente presente”.

