Ragazzi... a scuola

Prima campanalla... prime emozioni per molti bambini e ragazzi, primo incontro con i nuovi/vecchi compagni, ma anche e soprattutto primo ritorno nelle aule

Prima campanalla... prime emozioni per molti bambini e ragazzi, primo incontro con i nuovi/vecchi compagni, ma anche e soprattutto primo ritorno nelle aule. Un ritorno che, speriamo davvero, quest'anno sia fisso e stabile, senza più interruzioni o 'dad', sospensioni e quarantene. Insomma, che il nuovo anno sia fatto di libri, 'voglia di bigiate', ma lezioni regolarmente frequentate. Che si torni a scioperare per i problemi della scuola e non del non poter andare a scuola. Certo, tra 'green pass' e mascherine, parlare di normalità è probabilmente fuori luogo. Ma ogni sacrificio, se porta dei benefici, dobbiamo provare ad accettarlo. Perchè è a scuola che bambini e ragazzi devono stare.

