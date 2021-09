Raccolta beni per i profughi

Una raccolta di beni di prima necessità per i profughi afghani e anche per i senzatetto milanesi: domenica 19 settembre, dalle 10 alle 18, davanti al Memoriale della Shoah.

Una raccolta di beni di prima necessità per i profughi afghani e anche per i senzatetto milanesi: è l’iniziativa che si terrà domenica 19 settembre, dalle 10 alle 18, davanti al Memoriale della Shoah. L’evento filantropico nasce per iniziativa di Milo Hasbani, Presidente della Comunità ebraica di Milano. Che ha coinvolto i City Angels, il Memoriale e tre significative organizzazioni umanitarie dell’ebraismo milanese: il Volontariato Federica Sharon Biazzi e i movimenti giovanili Hashomer Hatzair e Bené Akiva.

Hasbani dice che “Abbiamo scelto la data del 19 settembre perché quest'anno cade alla vigilia di Sukkot, la festa delle capanne. Un’importante festività ebraica che ricorda la difficile permanenza degli Ebrei nel deserto dopo la fuga dall'Egitto e la precarietà della vita”. E aggiunge: “Ringrazio l’amico Mario Furlan per voler sempre a suo fianco la Comunità Ebraica, e per darci l'opportunità di fare del bene al nostro prossimo”. Mario Furlan, fondatore dei City Angels, dichiara: “Da anni organizziamo eventi di solidarietà con gli amici della Comunità ebraica milanese, e siamo felici di realizzare insieme questa nuova, bella iniziativa. Che contiene un potente messaggio di fratellanza universale: aiutiamo chiunque, da qualunque parte del mondo venga. La raccolta servirà sia ai profughi afghani, sia ai senzatetto di Milano. Italiani e immigrati, senza alcuna distinzione”. La raccolta avrà luogo in piazza Safra, davanti ad un luogo dal fortissimo contenuto morale: il Memoriale della Shoah-Binario 21. Un posto che ricorda una tragedia immane, e che il 19 settembre sarà il punto di riferimento per chi vuole aiutare gli ultimi. L’appello ai milanesi è di portare vestiti, biancheria intima, coperte, acqua e bevande (non alcoliche), cibo a lunga conservazione e prodotti per l’igiene personale (sapone, bagno schiuma, shampoo, spazzolini, dentifricio, ecc...). L’obiettivo e la speranza della Comunità ebraica milanese è raggiungere gli ottimi risultati raggiunti con la raccolta del 17 gennaio 2021 con i City Angels a favore dei senza fissa dimora. Ricordiamo poi che lo scorso aprile la Comunità ebraica, insieme con il Volontariato Federica Sharon Biazzi e i City Angels, aveva preparato e donato 600 pasti ai senzatetto di Milano. Alle 12 in piazza Safra Milo Hasbani, Mario Furlan e Roberto Jarach, Presidente del Memoriale della Shoah, porteranno il loro saluto e il loro ringraziamento alle associazioni coinvolte e ai milanesi presenti.

