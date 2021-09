'Mexican Circus' a Inveruno

Il 17 settembre debutterà a Inveruno il 'Mexican Circus' della famiglia Kodanty, con uno spettacolo di attrazioni della tradizione circense.

Il 17 settembre debutterà a Inveruno il 'Mexican Circus' della famiglia Kodanty, con uno spettacolo di attrazioni della tradizione circense tra cui giocolieri, clown, equilibristi e molte altre attrazioni. Per i più piccoli non mancherà la partecipazione delle mascotte dei famosi cartoni animati. Presentato su pistarama, lo spettacolo per tutta la famiglia dura 90 minuti; il tendone è allestito in via Manzoni, zona ex Campo Sportivo, fino al 26 settembre. Spettacoli venerdì alle 21, sabato alle 17.30 e 21, domeniche alle 17.30 e lunedì 20 alle 17.30. Inoltre, la direzione del Circo mette a disposizione agevolazioni per tutti gli amici social. È possibile ottenere uno sconto condividendo il post che trovi nella pagina Facebook ufficiale del Mexican Circus Kodanty (https://www.facebook.com/kodantycircus) e mostrandolo in cassa al momento dell’acquisto del ticket. All’interno della struttura verranno rispettate la normative anti Covid-19 vigenti: per questo è consigliata la prenotazione al numero 339/6348964.

