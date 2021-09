La tradizione del Baragioeu

All’ombra del chiostro il banchetto con le bottiglie dell’ultima vendemmia, tra i filari tanti ragazzini per la nuova annata: è tornata la fiera del Baragioeu a Cuggiono.

All’ombra del chiostro il banchetto con le bottiglie dell’ultima vendemmia, tra i filari tanti ragazzini per la nuova annata: è tornata la fiera del Baragioeu in villa Annoni a Cuggiono. Si è tenuta domenica pomeriggio la tradizionale vendemmiata dei filari ad opera dei giovani del territorio nella villa simbolo del paese. Circa una trentina di giovani, accompagnati dai genitori, che allo stesso modo non si sono tirati indietro, hanno raccolto dietro le sapienti indicazioni dei volontari del museo civico cuggionese che da oltre 40 anni curano i vigneti nel parco della villa, e poi pigiato decine e decine di grappoli d’uva. Molte le varietà d’uva raccolte, tra le quali il 'fresa' e la 'americana', nere e bianche, che finiranno nelle bottiglie di chi vorrà acquistarle per sostenere il museo. Alla fine, il risultato è una domenica di divertimento e di scoperta di antichi gusti e tradizioni: il Baragioeu, per l’appunto, è proprio un antico vino di estrazione prettamente contadina, che i nostri avi preparavano in tempi passati. Tra le novità di quest’anno anche l’esposizione di un bellissimo torchio del 1500 recuperato e restaurato, che ora è possibile ammirare nel chiostro della villa.

