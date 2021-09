Palio Stestese a Oriano-Oneda

E' stata una vittoria sul filo dei secondi (uno per l'esattezza) quella che ha consegnato, nuovamente, il Palio Sestese tra le mani del rione Oriano-Oneda.

E' stata una vittoria sul filo dei secondi (uno per l'esattezza) quella che ha consegnato, nuovamente, il Palio Sestese tra le mani del rione Oriano-Oneda. In questo modo la formazione guidata da Alberto Nardo entra nella storia coronando il sogno della vigilia delle tre vittorie consecutive. Delusi, sin dal mattino, coloro che si aspettavano delle sorprese dalla X edizione del Palio della città di Sesto Calende. Le sfide hanno rispettato i pronostici iniziali con una ampia vittoria del Rione Oriano Oneda sui Mulini, la facile affermazione del Centro su Loca-Cocquo-Sant'Anna, il riscatto di San Giorgio su Lentate e l'affermazione di Lisanza sull'Abbazia. Anticipate sin dal mattino le sfide che hanno portato alla finale del primo pomeriggio. Facile la vittoria di Oriano Oneda sul Centro, più complessa quella di Lisanza su un indomito San Giorgio. Il gran finale che vuole il tuffo nelle fredde acque del Fiume Ticino dei vincitori seguiti da Sindaco e Presidente del Palio ha riservato, invece, una sorpresa. Al tuffo con l'architetto Giovanni Buzzi e Francesco Signori si è unito anche don Luca. Appena arrivato a Sesto Calende in sostituzione del decano Don Luigi Ferrè non ha saputo resistere al richiamo delle acque unendosi al festoso tuffo. "Sapendomi amante del nuoto nelle acque libere appena sono arrivato in questa Città avevo chiesto dove potevo andare a fare un bagno". "Mi avevano tassativamente sconsigliato di farlo nel fiume Ticino, ma non ho potuto rifiutare l'invito che il Palio Sestese mi ha inaspettatamente esteso".

