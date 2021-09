10^ Mercatino degli Uccelli

Torna a Cuggiono il ‘Mercatino degli uccelli’. Giunto alla sua decima edizione, l’evento si terrà domenica 12 settembre presso Villa Annoni .

Cocoriti, canarini, gropponi,... Un appuntamento dedicato agli appassionati di ornitologia e che è ormai una tradizione: torna a Cuggiono il ‘Mercatino degli uccelli’. Giunto alla sua decima edizione, l’evento si terrà domenica 12 settembre presso Villa Annoni (ingrsso da via Bellotti). L’esposizione, che attira ogni anno visitatori da tutto il territorio e non solo, è organizzata dall’Associazione Sportiva Ornitologi del Ticino, e sarà aperta dalle 9 alle 13. Per il rispetto delle normative anti Covid-19 verrà richiesto il 'green pass'. Informazioni da Francesco Zecchini al 3395625681.

