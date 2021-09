Percorso di design thinking

Corso gratuito per il 'design thinking' e l'innovazione nel turismo. Iniziativa rivolta alle imprese di Milano Monza Brianza Lodi.

Turismo, per le imprese di Milano Monza Brianza Lodi al via il percorso gratuito di formazione realizzato da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Formaper, in collaborazione con Cefriel – Politecnico di Milano, focalizzato sulla metodologia di Design Thinking per generare ed elaborare idee innovative applicate al contesto turistico. Il percorso ha la durata complessiva di 16 ore ed è articolato in incontri in presenza di 2 e 4 ore. L'iniziativa si inserisce all'interno del più ampio piano di sostegno, di riposizionamento e di rilancio della destinazione turistica Milano Monza Brianza Lodi portata avanti dall'ente camerale attraverso il progetto strategico "Turismo", giunto quest'anno al secondo triennio di attività. Il percorso formativo è indirizzato ad massimo di 20 partecipanti appartenenti ai seguenti settori turistici: accoglienza, ristorazione, agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione e attività connesse, imprese ancillari: creative, artistiche, di intrattenimento, imprese culturali, musei ed altre attività culturali. Programma - Il 29 settembre dalle 15 alle 17, a cura di Formaper nella sede di Palazzo Giureconsulti, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in via Mercanti, 2 a Milano, Kick off con la presentazione degli obiettivi e del percorso formativo a cura di Formaper. Presentazione dei partecipanti - Raccolta di esigenze per l’innovazione e patto formativo, a cura di Stefano Soglia. Il 6 ottobre dalle 9 alle 13 a cura di Cefriel nella sede di Cefriel in viale Sarca, 226 a Milano, incontro su "Design Thinking - Empathize & Define. Definire le personas. Introduzione al significato di «Persona» in Design Thinking. Stimoli sulla definizione e l’utilizzo delle Personas. Attività in gruppo per l’identificazione e la descrizione delle Personas significative per i partecipanti. Definire il Customer Journey. Presentazione di alcuni esempi di evoluzione di Journey. Attività individuale e di gruppo per descrizione dell’esperienza attuale delle Personas. Mappatura dei punti critici". Il 13 ottobre dalle 9 alle 13 a cura di Cefriel nella sede Cefriel in viale Sarca, 226 a Milano incontro su "Design Thinking - Ideate. Ideare servizi innovativi. Presentazione di stimoli provenienti da Scouting Cefriel. Attività individuale e di gruppo per la generazione di idee in risposta ai bisogni delle Personas e alla Customer journey. Attività di gruppo per la Selezione delle idee più promettenti. Attività di gruppo per la descrizione strutturata. Il 20 ottobre dalle 9 alle 13 a cura di Cefriel nella sede Cefriel in viale Sarca, 226 a Milano incontro su 'Design Thinking - Prototype & Test. Prototipazione e Test. Presentazione di strumenti per prototipare. Realizzazione di prototipi low-fidelity di uno o più aspetti di ciascuna idea selezionata. Esperienza di Test simulata per ottenere primi feedback e poter procedere al raffinamento in autonomia'. Il 28 ottobre dalle 15 alle 17.30 a cura di Formaper nella sede di Palazzo Giureconsulti in Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in via Mercanti, 2 a Milano, incontro su 'Elevator pitch delle idee progettuali innovative. Condivisione delle innovazioni emerse. Valutazione e feedback, a cura di Alessio Semoli. Conclusioni del percorso'. Docenti - Jane Agrò, laureata in Psicologia delle organizzazioni con un Master in Ergonomia, negli anni ha ricoperto diversi ruoli aziendali approdando in Cefriel in veste di Innovation Manager. Gabriella Bologna, laureata in Design della Comunicazione al Politecnico di Milano, dal 2014 in Cefriel si occupa di progettazione UX e UI per prodotti d'innovazione digitale, spaziando tra mobile e web. Stefano Soglia, consulente di numerosi enti, consorzi e soggetti di sviluppo turistico e territoriale. Svolge attività di docenza, collaborando con numerosi istituti di formazione superiore e presso l’Università degli studi di Siena è stato titolare della cattedra di Marketing e management della destinazione (2014-2016). Alessio Semoli, esperto di innovazione digitale, negli anni ha realizzato società nel campo digitale come realtà specializzate nei servizi di agenzia marketing, di tecnologia e d’innovazione di prodotto. Attualmente è CEO e Managing Partner di PranaVentures società di Venture Capitalist italiana che mira a supportare gli imprenditori in fase seed ed early-stage, con un approccio data-driven. La metodologia di formazione per l’innovazione consiste in un percorso in tre fasi: la prima di scenario e preparazione. La seconda prevede un workshop con sessioni di analisi e generazione di idee basate sulla metodologia del Design Thinking, lavoro in gruppi per favorire il networking e lo scambio con altre imprese del settore turistico; restituzioni in plenaria con indicazioni individuali per ciascun partecipante. La terza prevede l'elaborazione dei risultati del workshop e la presentazione dei progetti innovativi ad un esperto valutatore.

