Michele sulle Dolomiti

Il turbighese Michele Dondi e la montagna. Ha percorso 360 chilometri in 7 giorni. Un'esperienza davvero particolare, che unisce forza, grinta e concentrazione.

Dolomiti Experience Trail è un progetto che si pone l’obiettivo di fornire lo stimolo per esplorare le Dolomiti in un modo nuovo: un’esperienza personale, in solitaria ed in autonomia, non veloce come un trail, non lento come un trekking. D360 - Dolomiti Experience Trail non è una competizione. L’itinerario ha toccato la maggior parte dei gruppi Dolomitici, di cui godere finchè la luce del sole lo consente. E’ questa l’unica regola del D360: non si viaggia di notte, solo “dall’alba al tramonto”. Tra i protagonisti di quest’anno vi è anche il 30enne Michele Dondi di Turbigo. La sua ‘traversata’ è stata davvero epica. “Sette giorni intensi, sfruttati fino in fondo per completare i 360 chilometri e 24000 metri di dislivello”. Passo veloce e allenato, ma anche una prova davvero oltre ogni limite.

