Percorso IFTS post diploma

L’Istituto d’Istruzione Superiore 'Torno' di Castano propone un corso di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) post diploma. Scopo del progetto è quello di specializzare i partecipanti per poi inserirli nel mondo del lavoro con una qualifica professionalizzante. Il corso, completamente gratuito, è finanziato da Regione Lombardia e dalla Comunità Europea e permette di conseguire una Certificazione di Specializzazione Tecnica Superiore che attesta le competenze acquisite. Destinatari principali del corso sono i ragazzi che, conseguito il diploma, hanno la possibilità di frequentare questo corso con il fine di trovare una posizione nel mondo del lavoro inerente alla propria formazione. La durata complessiva del corso è di 1000 ore, suddivise in 600 in aula e 400 di tirocinio aziendale. La formazione in aula sarà tenuta da docenti interni all’istituto e professori provenienti dal mondo del lavoro, che affronteranno diversi temi, mentre le ore di tirocini si svolgeranno presso aziende del territorio partner del progetto. Il percorso avrà inizio ad ottobre per terminare nel luglio 2022; le domande di partecipazione dovranno pervenire all’indirizzo mail postdiploma [at] istitutotorno [dot] edu [dot] it entro il 30 settembre 2021, allegando la scheda di iscrizione presente sul sito dell’istituto.

