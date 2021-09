Ex campo: sfalcio ambrosia

Sfalcio ambrosia all'ex campo sportivo: 'Insieme per Inveruno e Furato' sta tenendo monitorata la situazione. "Diverse le segnalazioni che ci sono arrivate".

L'ambrosia è un annoso problema che riguarda il nostro territorio durante i mesi estivi e che se non tenuto sotto controllo con periodici sfalci, può comportare dei disturbi di salute nella popolazione che ne è allergica. “A tal proposito, già a maggio il nostro gruppo consiliare aveva presentato un’interrogazione nella quale si segnalava lo stato di abbandono delle strutture dell'area ’Ex-Campo sportivo’ di Via Manzoni, in particolare evidenziavamo l’assenza di manutenzione del terreno – spiega Francesco Barni, capogruppo di 'Insieme per Inveruno e Furato' - Preso atto della risposta fornita dall’Amministrazione comunale, la quale aveva effettuato sì un sopralluogo e un richiamo ufficiale alla titolare dell’immobile in oggetto per intimare la corretta manutenzione dell’area, ma cui non erano seguiti i fatti, abbiamo inviato una nuova interrogazione, anche considerate le molteplici segnalazioni ancora pervenuteci da parte di cittadini residenti in zona che lamentano il perdurare dello stato di abbandono delle strutture oltre allo stato di degrado dell’ex campo sportivo. Ora sembra che un primo sfalcio sia stato fatto, ma continueremo a tenere monitorata la situazione”.

