Milano-Cortina: Arena Santa Giulia

"Regione Lombardia ha contribuito in maniera forte e determinante alla realizzazione dell'Arena Milano Santa Giulia, fondamentale per le Olimpiadi invernali 2026".

"Regione Lombardia ha contribuito in maniera forte e determinante alla realizzazione di quest'opera fondamentale per le Olimpiadi invernali 2026". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile in merito al progetto dell'Arena di Milano Santa Giulia. "Un impegno 'a tutto campo', quello della Regione - ha aggiunto l'assessore - che spazia dalla capacità di semplificare il percorso procedurale per arrivare fino a un concreto impegno di carattere economico-finanziario. E tutto ciò per volontà del presidente della Regione che ha deciso di assumersi responsabilità che non erano di nostra competenza". Guardando specificatamente all'opera che sorgerà a Milano Santa Giulia, l'assessore ha evidenziato come "la Regione abbia assicurato il rispetto rigoroso dei tempi previsti, con un intervento unico e semplificato" garantendo così "procedure amministrative più snelle". "Abbiamo fortemente voluto queste Olimpiadi - ha concluso l'assessore regionale - e stiamo lavorando con grande professionalità per farci trovare pronti all'appuntamento del 2026. Milano, la Valtellina e la Lombardia sapranno onorare al meglio l'appuntamento".

