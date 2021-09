Olimpica Castano: corsi e novità

Pronti a ricominciare. L'Asd Olimpica di Castano sta per dare, ufficialmente, il via alle attività (dal prossimo 15 settembre). Ci saranno anche importanti novità.

Pronti a ricominciare. L'Asd Olimpica di Castano sta per dare, ufficialmente, il via alle attività (dal prossimo 15 settembre). E se da una parte, allora, si ripartirà con i corsi di atletica, gioco atletica per la Materna e per i bambini della Primaria e Secondaria, oltre al fitness per le signore, dall'altra, però, ci saranno anche due importanti novità: il gioca-circo (giocoleria e tanto movimento) e il mini volley (per i bimbi della Primaria un corso base con i palloni). "Lo spirito che ci spinge è sempre quello di offrire ai nostri piccoli atleti movimento, divertimento e una base motoria sulla quale costruire un crescere sereni e sani assumendo naturalmente abitudini idonee - spiegano dalla stessa realtà sportiva castanese".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro