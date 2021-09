Corbetta: corsa a 'tre'

Il primo cittadino uscente, Marco Ballarini, ha confermato solo venerdì scorso la sua ricandidatura. A sfidarlo sono Antonio Cipriano, rappresentante delle forze di centrosinistra e Renzo Bassetto per il centrodestra.

Sono state depositate le liste che sosterranno la corsa dei tre candidati sindaco per la città di Corbetta. Il primo cittadino uscente, Marco Ballarini, ha confermato solo venerdì scorso la sua ricandidatura. Sono sei le liste che lo sostengono, tutte liste civiche: Viviamo Corbetta; Corbetta In Comune; Forza Corbetta; Alleanza Cittadina per Corbetta; Insieme per Corbetta; appoggia Ballarini anche la Lista Rosa, che nel 2016 aveva corso in solitaria presentando come candidata Cristina Calati, ora capogruppo della lista. Antonio Cipriano, rappresentante delle forze di centrosinistra, è sostenuto da due liste: quella del Partito Democratico di Corbetta e quella di Sinistra per Corbetta (che nel 2016 aveva invece presentato il proprio candidato sindaco). Il candidato di centrodestra, Renzo Bassetto, riceve invece l’appoggio anche della lista civica Idee X Fare.

Candidato Sindaco: Marco Ballarini (uscente)

INSIEME PER CORBETTA

1 ALEMANI ROSANGELA detta ROSI

2 ANCONA CATERINA ANNA detta ANNA

3 BASSINI SIMONA

4 BELLINI CRISTINA

5 BOCOVA VALBONA

6 BUTTOLO LIAM

7 DONDI PIETRO detto DIDO’

8 FIORENTINO TIZIANO MARIO detto TIZI

9 GERMANO ALESSIO

10 GRILLO CRISTIANO FRANCESCO

11 LONGONI CHIARA

12 MODA DAVIDE

13 NDIAYE ALIOUNE detto PAPA

14 RAFIYI RACHID

15 SLANZI ROBERTO

16 TRINGALI GIUSEPPE

ALLEANZA CITTADINA PER CORBETTA

1 BUCCHIONI MAURO

2 NOE’ ANNAMARIA

3 BETTOLINI ROBERTO

4 BONOMO GASPARE GIUSEPPE

5 CISLAGHI ANTONELLA

6 DE VECCHI FRANCESCA

7 FUSE’ ANDREA detto SCOSSO

8 GIAMBONI MIRIAM

9 GOMARASCA GIANPAOLO

10 GOMARASCA MORENO

11 MAININI GIUSEPPE detto BOBO

12 PAOLUCCI MASSIMO

13 PIROLI SIMONE

14 RANZANI MATTEO

15 RANZANI ROSSELLA detta ROSS

16 RANZANI SABRINA

VIVIAMO CORBETTA

1 LAVAZZA CHIARA

2 BAGHIN ELISA

3 BRONZETTI ALESSANDRA detta MAESTRA SANDRA

4 GRITTINI SERGIO detto ROCCA

5 SPARACINO DANIELA

6 ANNESE ANDREA

7 BERETTA ANDREA

8 BONFIGLIO MARIA ALESSANDRA

9 PALETTA MARGHERITA TIZIANA

10 PIANTA ALBERTO

11 RROTANI ELSA detta ELSA

12 SERENI CLAUDIO ANDREA

13 SALIS ANDREA

14 STROIE SIMONA LOREDANA detta SIMONA

15 TONELLA SIMONE

16 VIOLA VALENTINA

LISTA ROSA

1 CALATI CRISTINA

2 ABBATE DOMENICA

3 ACCAPUTO CONCETTA

4 ANTONINI OLGA CINZIA

5 BORST LUCIA

6 CALCAMO ELENA

7 CATALANO DAVIDE

8 CISLAGHI STEFANO GIUSEPPE

9 D’ONOFRIO LORIS

10 DE GIULI DANIELA

11 DESIMONE GIUSEPPE

12 LAVORGNA MARIA ROSA

13 MAGISTRELLI GIUSEPPE detto MASTRO

14 MARMONTI GABRIELLA

15 PONZIO SARA ALESSANDRA

16 RUFFATO MASSIMO

CORBETTA IN COMUNE

GUBERT GIULIANO ALFONSO

2 DELFINO KATIA

3 RONDENA ELDA

4 AZZINI LIVIA

5 BALLARDIN SAMUELA

6 BARTOLO LUANA

7 BERGAMASCHI MASSIMILIANO

8 CORBANI FEDERICA

9 COZZI ROMINA

10 GALEAZZI GIULIA

11 REDAELLI ALESSANDRO

12 SAPIENTI ORNELLA

13 SEMERARO ANDREA

14 SPIRITO SALVATORE

15 TENERIELLO GIUSEPPE

16 TONELLA SIMONE

Candidato Sindaco: Antonio Cipriani

PD

1 Lorenzo BARBAGLIA detto "Barba"

2 Giancarlo CASTIGLIONI

3 Mario ZUCCHETTI

4 Giacomo PRINA

5 Alket ARAPI

6 Maurizio MATTINA

7 Davide RUSSO

8 Gabriele CIMA

9 Maria CUCCHIANI detta "Mariolina"

10 Vittoria DI VINCENZO

11 Celine BRONZOLO

12 Silvia FARRIS

13 Gabriella HENNES

14 Marta LOVATI

15 Varooj KARAPEDIAN (indipendente della lista civica "Il Gabbiano")

16 Anna Rosa SERMINI

SINISTRA PER CORBETTA

1 Alessandro BARBAGLIA

2 Miriam BUTTIGLIONE

3 Pietro CATTANEO

4 Manuela DI GENNARO

5 Fabiana FELTRI

6 Franco GAMBARO

7 Marialuisa GIORDANINO detta "Marilù"

8 Alessandro GOTTI

9 Donatella MAGISTRELLI

10 Giampaolo MEZZANI

11 Stefano PARINI

12 Renzo REPOSSI

13 Gelsomina SABATINO

14 Claudia SPADARO

15 Sara TERRUZZI

16 Fiorenza UVA

Le liste complete a sostegno della candidatura di Renzo Bassetto:

LISTA CIVICA “IDEE X FARE”

Maurizio Sala

Carola Bassetto

Maurizio Alessandro Cattaneo

Airoldi Sara

Andrea Iaconi

Christian Dalloca

Laura Magistroni

Magda Maddalena Impellizzieri

Luca Ferrari

Massimo De Vecchi

Milot Drenica

Monica Bolchi

Salvatore Simmini

Maria Assunta Balzarotti

Michelangelo Luigi Poccobelli

Gabriele Di Lauro

LISTA “FRATELLI D’ITALIA”

Stefano Scazzosi

Sergio Bottini

Strada Paolo

Maria Teresa Rizzolo

Luigi Costanzo

Lucrezia Panzuto

Valentina Mollica

Filippo Scudelari

Demeo Claudio

Rosa Cimadomo

Shirley Ferentini

Alfonso Melia

Negroni Camillo

Fiorenzo Santagata

Pianta Claudio

Frova Mara

Lista “LEGA – SALVINI PREMIER”

Riccardo Grittini

Luciano Piroli

Lucio Salvatore Crusco

Jessica Beretta

Luca Garavaglia

Davide Governo

Lorenzo Greco

Nicola Vittorio Magistroni

Massimo Meloni

Stefania Alberta Oldani

Marjeta Plaka

Carola Rappini

Daniele Salandra

Martina Salasso

Marco Sansotera

Elisabetta Papa

LISTA “FORZA ITALIA – NOI CON L’ITALIA - LOMBARDIA IDEALE”

Santino Grittini

Roberto Rondena

Patrizia Centorbi

Alessandro Zaccaro

Andrea Imposti

Piero Guzzo

Mariella De Santis

Gloria Penati

Giuseppe Magistroni

Manuel Di Girolamo

Enrico Fusé

Giuseppe Facchinetti

Chiara Fusé

Ernestina Parini

Giovanna Nobili

Giovanni Carpentieri

