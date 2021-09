'La Rivoluzione Gentile' di Lonate

Conclusa la raccolta delle strisce che andranno a far parte dell’installazione 'La Rivoluzione Gentile' di Loredana Galante alla Fondazione Dino Zoli Textile a Forlì.

Conclusa la raccolta delle strisce che andranno a far parte dell’installazione 'La Rivoluzione Gentile' di Loredana Galante il 18 settembre presso la Fondazione Dino Zoli Textile a Forlì. Il progetto è stato accolto e promosso dall’Assessore alla Gentilezza e ha visto il coinvolgimento di tutti i cittadini di tutte le età che hanno voluto dare il proprio contributo con una frase, un pensiero, un proposito per raggiungere un cambiamento concreto del nostro mondo. Le prime strisce erano state realizzate dai nonni della Casa di Accoglienza per Anziani mentre le ultime strisce, consegnate presso la biblioteca, sono state realizzate dai bambini delle Settimane Verdi dell’Agriturismo Valticino in collaborazione con Brughiera Aps. Era presente anche il Sindaco Nadia Rosa che ha ricordato ai bimbi presenti come ogni striscia, seppur nella sua semplicità, raccogliesse un tassello fondamentale per la costruzione di un mondo migliore. Queste iniziative, così come l’istituzione stessa dell’Assessorato alla Gentilezza, sono piccoli e simbolici passi per costruire una società diversa non fondata sulla logica della prevaricazione, sulla legge del più forte e di chi incute più timore, ma che pone le proprie basi su un valore importantissimo per i rapporti più costruttivi e positivi tra le persone e verso l’ambiente e gli animali. In totale sul territorio lonatese sono state realizzate 183 strisce che andranno a far parte dell’installazione artistica e del manifesto della Rivoluzione Gentile. L’Assessore alla Gentilezza Melissa Derisi si dichiara molto soddisfatta per la buona partecipazione ottenuta che denota un’attenzione per il valore della gentilezza da parte dei concittadini, un valore che troppo spesso viene sminuito, sbeffeggiato ed etichettato come debolezza ed insignificanza, ma che in realtà nasconde una forza incredibile capace di portare il cambiamento positivo e i benefici che tutti desideriamo. Tra i pensieri e le frasi raccolte, il “rispetto” verso chi ci sta accanto, verso la natura e gli animali è il concetto più ripreso dagli autori delle strisce, insieme a quello della collaborazione, dell’educazione e della condivisione, tutti elementi fondamentali per una società che vuole guardare al positivo e costruire qualcosa di bello e migliore.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro