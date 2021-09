La lista 'NuovaMente Villa'

Il programma è stato praticamente messo a punto. Con esso anche le candidature per il consiglio comunale. Anche 'NuovaMente Villa' svela i nomi in 'corsa' alle elezioni.

Il programma è stato praticamente messo a punto. Con esso anche le candidature per il consiglio comunale. Anche 'NuovaMente Villa', la lista che contenderà con il suo candidato Katia Jura la carica di primo cittadino al sindaco uscente Alessandro Barlocco della lista 'Insieme per Villa', scopre le carte in vista delle elezioni del 3 e 4 ottobre. Ecco i nomi dei candidati per la carica di consigliere comunale: Alessandro De Vito, Elena Fornara, Andrea Perini, Giuseppe Quacquarelli, Daniele Crespi, Sara Gilardelli, Nikolaj Oleg Maffioli, Lucia Piraneo ,Corrado Rizzardi, Moira Rossi, Valentina Sonzogni e Marzia Pagani.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro