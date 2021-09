Non solo Supersalone del Mobile in fiera, ma anche installazioni e progetti nei quartieri di Milano, con la Milano Design Week dal 4 al 10 settembre.

Non solo Supersalone del Mobile in fiera, ma anche installazioni e progetti nei quartieri di Milano, con la Milano Design Week dal 4 al 10 settembre. Nei padiglioni di Rho-Pero andrà in scena un’inedita grande mostra del design aperta a tutti, mentre la progettualità e la promozione dei brand si potranno trovare negli showroom. Allo stesso tempo, il Fuorisalone - come da suo spirito - cercherà di accendere i riflettori su alcuni nuovi luoghi, a quasi 30 mesi di distanza dall’ultima edizione (dei record) della Settimana più importante dell’anno per il capoluogo. Fuorisalone.it propone per il 2021 anche il Fuorisalone Design Guide, una nuova piattaforma di comunicazione dedicata al mondo del design, sviluppata sulla base di un piano editoriale attivo tutto l’anno. Fuorisalone Design Guide offre un piano editoriale flessibile che segue le esigenze delle aziende. La proposta prevede un unico format di adesione per i brand di design che intendono presentare le proprie collezioni o promuovere un evento, che il cliente può utilizzare nel corso dell’anno.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro