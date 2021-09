'Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa'. La proposta pastorale dell'Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, per il 2021-2022.

"Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del Signore?": si apre con questa domanda la Proposta pastorale 2021-22 dell’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. 'Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa', è il titolo del testo che tradizionalmente offre le indicazioni pastorali del vescovo per il cammino della Diocesi nei mesi successivi. Con un inevitabile riferimento alla pandemia, e riprendendo una lettera dei presuli lombardi diffusa in settembre, mons. Delpini suggerisce anzitutto alcuni “percorsi di sapienza”: imparare a pregare, a pensare, a sperare oltre la morte, a prendersi cura. Aggiungendo: "In questo tempo di prova e di grazia la Proposta pastorale intende convocare la comunità cristiana perché (sia) un segno che aiuta la fede e la speranza, proponendo il volto di una Chiesa unita, libera e lieta come la vuole il nostro Signore e Maestro Gesù". Nella consapevolezza che "La lampada per illuminare i nostri passi è la Parola di Dio", l’Arcivescovo propone nella Lettera l’ascolto e la meditazione dei capitoli 13-17 del Vangelo di Giovanni, pagine in cui Gesù dialoga con i discepoli prima della Passione, un «invito a percorrere la via dell’amicizia» in cui chi segue Gesù «sperimenta che la fede è un rapporto personale con lui: in questo rapporto il comandamento e la verità si rivelano come il dimorare del tralcio nella vite, piuttosto che come l’indicazione di adempimenti e la consegna di una dottrina». Alla illustrazione dei molteplici significati di questi capitoli del Vangelo è dedicata un’appendice a cura di don Isacco Pagani, Pro Rettore del Seminario di Venegono. Nella parte centrale della Proposta pastorale mons. Delpini approfondisce poi i significati dei tre aggettivi indicati nel titolo: che cosa significa essere una Chiesa unita, libera e lieta, e che cosa implica accogliere o tradire questa responsabilità? Della chiamata all’unità l’Arcivescovo sottolinea soprattutto gli aspetti della reciprocità e della coralità. "Non siamo ingenui - avverte - le tentazioni di protagonismo, di rivalità, di invidia, di scarsa stima vicendevole sono sempre presenti e seducenti. (…) In questo esercizio, per certi versi inedito di comunione, di “pluriformità nell’unità” possiamo essere aiutati da quella singolare forma di scuola cristiana che è l’ecumenismo di popolo a cui siamo chiamati in questi anni. Sono ormai diverse le parrocchie della nostra Diocesi che ospitano nei loro edifici una realtà ecclesiale (perlopiù parrocchie ortodosse, ma anche comunità protestanti e pentecostali)»; l’invito è a «non limitare la nostra disponibilità a una semplice e formale condivisione di spazi, ma a intrecciare forme di dialogo e sostegno reciproco". In questo capitolo della Proposta mons. Delpini illustra anche l’importante percorso che la Diocesi intraprende in questo anno, ovvero la nascita delle Assemblee Sinodali Decanali: "Questo processo non intende sovraccaricare i sacerdoti di ulteriori compiti, ma provocare tutte le vocazioni (laici, consacrati, diaconi e preti) ad assumere la responsabilità di dare volto a un organismo che non deve “guardare dentro” la comunità cristiana; piuttosto deve guardare al mondo del vivere quotidiano dove i laici e i consacrati hanno la missione di vivere il Vangelo". Ad avviare il percorso di costituzione delle Assemblee sinodali decanali saranno i cosiddetti 'Gruppi Barnaba', che riceveranno il mandato in una celebrazione in Duomo il 17 ottobre. "La Chiesa è libera - scrive Delpini nel capitolo su questo secondo aggettivo - quando accoglie il dono del Figlio di Dio; è lui che ci fa liberi davvero; liberi dalla compiacenza verso il mondo, liberi dalla ricerca di un consenso che ci rende inautentici; liberi di vivere il Vangelo in ogni circostanza della vita, anche avversa o difficile; Chiesa libera di promuovere la fraternità universale, Chiesa libera di vivere e annunciare il Vangelo della famiglia". A proposito della famiglia, uno spazio particolare viene dato alle proposte del Servizio diocesano per la Pastorale familiare, in un anno che la Chiesa universale dedica all’Amoris Laetitia e che prepara all’Incontro mondiale della Famiglie che si svolgerà a Roma nel giugno 2022. Nella parte dedicata alla “Chiesa lieta”, in cui si richiamano alcuni punti fondamentali del pensiero di papa Francesco sulla gioia, il pastore della Diocesi ambrosiana sottolinea che «è riduttivo definire la gioia come esperienza individuale. La festa è l’espressione comunitaria della gioia condivisa tra le persone». E con riferimento più diretto alla vita delle comunità cristiane scrive: "È necessario che, attraverso la cura delle celebrazioni, si creino le condizioni perché si esprima la gioia frutto dello Spirito. Le celebrazioni tristi, grigie, noiose sono forse il segno di comunità tristi, grigie, noiose». «La gioia cristiana - conclude mons. Delpini - non è un’emozione ma più profondamente un habitus che dona energie spendibili nella vita di ogni giorno, a livello individuale, familiare e sociale". Sui contenuti della Proposta pastorale tornerà lo stesso Arcivescovo l’8 settembre, in occasione della Messa in Duomo per la Natività della Beata Vergine Maria (ore 9.30). Durante la Messa, tradizionale momento di apertura dell’anno pastorale, verrà anche celebrato il Rito di ammissione dei 15 candidati al diaconato e al presbiterato (a cui si aggiungono due seminaristi stranieri ospitati nel Seminario di Venegono ma che verranno poi ordinati nella loro Diocesi) e di 8 laici candidati al diaconato permanente. La Messa verrà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), sul portale diocesano www.chiesadimilano.it, sul canale Youtube/chiesadimilano e su Radio Mater. Il volume della proposta pastorale, edito da Centro Ambrosiano (128 pagine, 4 euro), è disponibile da oggi nelle librerie cattoliche della Diocesi e ordinabile anche online dal sito di ITL Libri. Il documento in formato testo è liberamente disponibile su www.chiesadimilano.it

