'Rodari': nuovo attraversamento pedonale

Apre un nuovo cantiere lunedì 6 settembre per migliorare la mobilità pedonale intorno alla scuola primaria Rodari nel quartiere Mazzafame.

Apre un nuovo cantiere lunedì 6 settembre per migliorare la mobilità pedonale intorno alla scuola primaria Rodari nel quartiere Mazzafame. Si provvederà innanzitutto a sostituire il dosso in plastica su via delle Rose a ridosso dell’intersezione con via dei Salici, visibilmente ammalorato, con un attraversamento pedonale rialzato in asfalto. Il passaggio dei veicoli non sarà interrotto per i lavori. Si procederà, contestualmente, con la riqualificazione del marciapiede di fronte alla scuola Rodari; lavoro che terminerà prima dell’inizio delle lezioni fissato al 13 settembre. A seguire sarà riqualificato anche il marciapiede di via dell’Amicizia che cinge la recinzione del campo sportivo omonimo.

