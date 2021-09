Irrobustimento degli immobili

L'Amministrazione comunale di Castellanza ha deciso di dare un'iniezione di irrobustimento funzionale agli stabili di edilizia comunale di via Ponchiroli.

Sul piatto ci sono 90 mila euro. L'Amministrazione comunale di Castellanza ha deciso di dare un'iniezione di irrobustimento funzionale agli stabili di edilizia comunale di via Ponchiroli. "Gli immobili individuati - si evince dalla relazione progettuale redatta dalla società Castellanza servizi e patrimonio - necessitano di interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle persiane che prevedono la sostituzione di quelle vetuste con nuove persiane di diverso materiale". L'intervento riguarderà sedici abitazioni e comporterà due passaggi: il primo consiste nella "Rimozione delle persiane in legno vetuste prospicienti le aree di passaggio". Il secondo, invece, riguarda "La fornitura e posa di nuove persiane in alluminio". I lavori si rendono necessari in quanto, si legge sempre nella relazione, "Le persiane presentano segni muffe e di legno marcio sia lungo i montanti sia sulle traverse". E, in particolare, perchè "Il legno risulta marcito e fessurato a causa dell'esposizione all'umidità e agli sbalzi di temperatura". Un intervento destinato a mettere d'accordo funzionalità , sicurezza ed estetica.

