Tempo di 'Sbaracco' a Legnano. Giunto alla sesta edizione e organizzato dal Distretto del Commercio, è in programma sabato 4 e domenica 5 settembre.

Tempo di 'Sbaracco' a Legnano. Giunto alla sesta edizione e organizzato dal Distretto del Commercio, è in programma sabato 4 e domenica 5 settembre, con la presenza di una quarantina di esercizi commerciali del centro cittadino. Pochissimi limiteranno la partecipazione alla sola giornata di sabato, mentre la quasi totalità esporrà su stand e tavoli la propria merce in entrambe le giornate. In piazza San Magno sarà presente anche un punto musica della Scuola Paganini, oltre ad una serie di esibizioni che si terranno sabato pomeriggio e domenica mattina.

