I biglietti per il Palio

Comincerà martedì 7 settembre la vendita dei biglietti per il Palio di Legnano. I tagliandi saranno in vendita all’ufficio Eventi del Comune da martedì 7 settembre a sabato 18 settembre nei seguenti giorni e orari: lunedì-venerdì dalle 8.30 alle 13, il pomeriggio di lunedì, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17; sabato dalle 9 alle 13. Alla luce del decreto Legge 105/2021 il numero di ingressi allo stadio Mari sarà limitato, con capacità ridotta al 50% e pari a 2mila 800 posti in condizione di Zona Bianca. Il numero massimo di biglietti acquistabili da una persona è di 6. I prezzi sono invariati rispetto all’ultima edizione del Palio disputata, quella del 2019.

TRIBUNE COPERTE NUMERATE – no ridotti

CENTRALE € 60

PARTENZA € 70

ARRIVO € 35



TRIBUNE SCOPERTE NUMERATE (VIA PALERMO – VIA PUCCINI – VIA PIACENZA)

DISTINTI INTERO € 20,00

DISTINTI RIDOTTO € 15,00 fino a 12 anni

Non sarà possibile acquistare i biglietti al campo il giorno del Palio. Gli spettatori dovranno presentarsi a partire dalle 14.30 muniti di green pass o tampone esito negativo effettuato entro le 48 ore, documento di identità e biglietto.

All’interno dello stadio dovranno essere rispettate tutte le misure sanitarie normative in vigore, in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, indossare sempre la mascherina che copra naso e bocca, rispettare il posto assegnato e igienizzare spesso le mani. Info: https://www.paliodilegnano.it/info-biglietti/

