Volare oh, oh...

Elicotteri o aerei. Da un semplice volo alle acrobazie delle Frecce Tricolori, fino al decollo e all'atterraggio, pronti a prendere i comandi dei simulatori di Volandia.

Aerei o elicotteri: allacciamo le cinture, controlliamo le apparecchiature, prendiamo i comandi e... si vola. Sì certo, alla fine, sarà anche una simulazione, ma è, comunque, un'occasione speciale, emozionante e simile in tutto e per tutto alla realtà. Pronti, allora, a salire a bordo, appunto, dei diversi simulatori di Volandia, per vivere ed essere protagonisti in prima persona di un'esperienza davvero particolare. "L'area che abbiamo a disposizione - spiegano dal Parco e Museo del Volo, alle porte di Malpensa - è strutturata sia per i bambini sia per gli adulti. Più nello specifico, ci sono 4 postazioni per chi ha meno di 12 anni (facilissime da utilizzare) ed altre 4, invece, per i grandi, dove si potrà provare l'esatta sensazione di volare con semplici aeroplani". Non solo, però, perché, assieme a queste, ecco pure il simulatore di un elicottero (i visitatori si cimenteranno con le diverse fasi: dalla preparazione al decollo, fino all'atterraggio) e di un MB 339 "Velivolo avvolgente e coinvolgente, che darà la possibilità a coloro che saliranno, grazie all'utilizzo di un apposito visore, di entrare in maniera totale in cabina e nella realtà che sta loro attorno - continuano alcuni volontari - Tale macchina, infatti, tra le varie funzioni disponibili consente di provare direttamente il volo acrobatico delle Frecce Tricolori, proiettandoli in ogni singolo istante e passaggio e scegliendo tra varie ambientazioni". Esperienze, insomma, tutte da testare, lasciandosi conquistare e trasportare.

ELICOTTERI O AEREI... SI VOLA



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro