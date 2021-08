Supermercato CRAI in piazza

Nei locali in disuso sotto i portici di piazza Sant'Ambrogio a Vanzaghello, ecco una media struttura di vendita a marchio CRAI.

Nei locali in disuso sotto i portici di piazza Sant'Ambrogio a Vanzaghello, ecco una media struttura di vendita a marchio CRAI. "Un progetto nel quale abbiamo sempre creduto fortemente - spiega l'Amministrazione comunale - e che, ora, sta per diventare realtà. Vogliamo ringraziare tutte le persone che, in questi due anni, hanno lavorato con grande impegno e costanza, supportate dai tecnici comunali addetti allo sportello unico attività produttive. Gli esercizi commerciali del territorio, infatti, sono una ricchezza per una piccola comunità come la nostra e meritano di essere supportati e valorizzati: la loro presenza contribuisce a rendere il paese vivo ed attraente, garantendo ai cittadini un servizio di prossimità ancora più richiesto in questi tempi segnati dalle restrizioni dovute alla pandemia. Ci sono poi alcune realtà che, per ubicazione e tipologia di prodotto, svolgono anche una funzione di aggregazione sociale, diventando nel tempo un punto di riferimento quotidiano soprattutto per la popolazione anziana. E in tale senso, allora, si inserisce, appunto, questa struttura".

