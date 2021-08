Internet: arriva la fibra

L’Amministrazione comunale di Bernate Ticino informa i suoi cittadini, tramite i canali social, circa l’avvio dei lavori propedeutici per l’attivazione della banda larga, ad opera di Tim.

L’Amministrazione comunale di Bernate Ticino informa i suoi cittadini, tramite i canali social, circa l’avvio dei lavori propedeutici per l’attivazione della banda larga, ad opera di Tim. “...i lavori effettuati da TIM sono una implementazione della rete telefonica esistente con tecnologia FTTC. Questi lavori tuttavia non si sostituiscono al progetto di Regione Lombardia, in corso di attivazione.”

