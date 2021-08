Fermato 96enne alla guida

Il più anziano contravventore al codice della strada mai registrato in Città. Il 96enne girava senza assicurazione e revisione.

Nell’ultimo periodo a far attivare i varchi cittadini di sicurezza, tra gli altri c’era una piccola utilitaria che spesso transitava in paese senza assicurazione. La scorsa mattina l’ennesima attivazione e quando l’agente di Polizia locale gli ha intimato l’Alt, la sorpresa, un automobilista incallito di ben 96 anni, che pur di non rinunciare alla sua libertà quotidiana si era messo alla guida senza assicurazione e revisione periodica del mezzo.

Dai dati del Comando il più anziano contravventore al codice della strada mai registrato in Città. Al termine degli atti, dopo aver avvisato anche i figli, l’auto è stata comunque sequestrata e contestate le violazioni di legge.

L’uomo, comunque in possesso di regolare patente di guida si è già adoperato per rimettere in circolazione il mezzo.

