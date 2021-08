Musica... animazione... e super-eroi! Domenica 5 settembre dalle ore 11.00 alle ore 19.00 presso il Comune di Cameri, si terrà la Festa dello Sport.

Domenica 5 settembre dalle ore 11.00 alle ore 19.00 presso il Comune di Cameri, si terrà la Festa dello Sport organizzata in collaborazione con le strutture e le società sportive del Territorio presso l’area impianti di via Baracca e piazzale D’Acquisto.

La Kermesse sarà aperta alle ore 11.00 con l’inaugurazione di due nuovi campi coperti da padel realizzati dal “Tennis Club Cameri”, in virtù del bando vinto lo scorso anno;

Una proposta giovane ed al passo coi tempi, che arricchirà ulteriormente la zona comprendente i due campi da tennis, il parchetto dei bambini ed il bar “Sunrise” che dalle 18,30 proporrà un aperitivo con la musica dei V&G.

Le attività saranno divise tra il campo sportivo e l’area adiacente lo SportCube, sfruttando al massimo gli spazi aperti nel rispetto delle normative anticovid: a tal proposito si ricorda che l’accesso all’area della manifestazione sarà consentita solo ai possessori di GreenPass come da normativa vigente.

La ProLoco allestirà un’area ristoro attiva per tutta la giornata nei pressi del BarCube, dove ci sarà anche un intrattenimento musicale.

La presenza dei Cittadini e dei visitatori delle città limitrofe che parteciperanno testimonierà l’impegno comune nel sostenere la pratica sportiva che garantisce maggior benessere ai praticanti oltre ad essere una “palestra di vita” per i giovani e i bambini/e che impareranno i valori del rispetto dell’avversario, della collaborazione di squadra e dell’inclusione dei soggetti più deboli.

Ci saranno delle esibizioni di Bike Trial, strutture gonfiabili a tema sportivo e per la gioia dei più piccoli ma anche degli adulti amanti del genere alla presenza dei Cosplay Super Eroi che animeranno la giornata e si presteranno per effettuare memorabili ed emozionanti scatti fotografici di ricordo.

Con la partecipazione straordinaria di VOLANDIA - Parco e Museo del Volo con la sua Mongolfiera Statica e del Safari Park Lago Maggiore.

Programma:

• Ore 11.00 Inaugurazione campi da Padel e Festa dello Sport • Dalle ore 12.00 alle 14.00 Pranzo insieme con la Pro Loco • Dalle ore 13.00 alle 15.00 Tornei e Giochi • Dalle ore 14.30 incontriamo i Supereroi • Dalle ore 15.00 alle 18.00 Giochi in campo

• Dalle ore 18.00 Aperitivo ed esibizioni finali

L’Assessore allo Sport, Simone Gambaro ha dichiarato: “Dopo un anno e mezzo che ha messo a dura prova il comparto sportivo per l’instabilità causata dalla pandemia, con l’imminente ripartenza della stagione sportiva quest’anno intendiamo valorizzare e dare visibilità alle nostre associazioni sportive locali con questa manifestazione che ha un forte carattere promozionale.

Il giusto riconoscimento ai tanti Volontari e Volontarie che con passione e professionalità da anni si sono sempre messi in gioco per proporre un’offerta sportiva ampia e variegata”.

Si ringraziano per il supporto Igor Gorgonzola, Azienda Farmaceutica di Cameri e Trecate s.p.a, Forus Italia, Volandia Parco e Museo del Volo, Safari Park Lago Maggiore, Royal Time e Onetv nbc per la copertura televisiva dell’evento.

