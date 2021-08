La maxi panchina... che vista!

Realizzata sul Monte Carza (Trarego Viggiona), regala uno spettacolo davvero unico. Due metri di altezza e tre di larghezza, per ammirare il paesaggio da un punto di vista privilegiato.

Già il panorama da solo basterebbe a raccontare la bellezza di quel luogo, ma stavolta si è aggiunto anche qualcos'altro, per rendere ancora più particolare il paesaggio. Quando, alla fine, per una grande vista, ci vuole un grande punto di osservazione. Grande sì, anzi grandissimo (mai come in questo caso poteva esserci termine migliore), perché, là sul lago maggiore, ecco una panchina gigante. Il tempo, insomma, di superare Verbania, raggiungere Trarego Viggiona e da qui salire al Monte Carza e proprio di fronte c'è la cosiddetta big bench, appunto una maxi panca da dove è possibile ammirare in tutto il suo splendore il territorio attorno. Una struttura che, immersa nella natura, è l'occasione per scoprire la zona da una prospettiva diversa dalle solite e, allo stesso tempo, lasciarsi letteralmente catturare dalla mestosità e dalla magia dell'ambiente che le sta attorno. Due metri di altezza e tre di larghezza, di color giallo, la sensazione che si prova sedendosi sopra è davvero unica e speciale. Una realtà che riesce, infatti, a mettere assieme meraviglia, relax e tranquillità e a richiamare tanti visitatori.

LA PANCHINA GIGANTE SUL LAGO MAGGIORE



