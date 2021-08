L'attività dell'Accademia Bustese

L'appuntamento è per sabato 4 settembre. Sarà allora che l'Accademia Bustese sarà pronta per concedersi agli abbracci dei tifosi appassionati di calcio sotto il cielo di Busto Garolfo. La serata, in programma al centro sportivo 'Battaglia', partirà alle 18 con la presentazione dell'attività di base e poi dell'agonistica giovanile.

L'appuntamento è per sabato 4 settembre. Sarà allora che l'Accademia Bustese sarà pronta per concedersi agli abbracci dei tifosi appassionati di calcio sotto il cielo di Busto Garolfo. La serata, in programma al centro sportivo 'Battaglia', partirà alle 18 con la presentazione dell'attività di base e poi dell'agonistica giovanile. Una seconda parte, il cui inizio è previsto per le 20.30, sarà introdotta da un momento musicale a cura della Mauro Morgano band a cui faranno seguito la presentazione della juniores e della prima squadra. L'accesso al 'Battaglia' potrà avvenire esibendo il 'green pass'. Alla serata parteciperà anche il giornalista Sergio La Torre. Il sodalizio bustese, peraltro, potrà contare per la nuova stagione su un prestigioso rapporto di collaborazione con la società calcistica Pro Vercelli "Grazie al quale - spiega l'Accademia in una nota - contiamo di aumentare la qualità tecnica della nostra proposta e di offrire ai nostri migliori giocatori uno sbocco di alto livello". La partnership si sostanzierà di "Corsi di aggiornamento per tecnici e dirigenti - prosegue la nota - sedute di allenamento congiunte, valorizzazione dei migliori talenti e molte iniziative congiunte".

