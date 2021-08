I 'nostri' atleti a Tokyo

Un'estate magica per lo sport italiano... europei e poi Olimpiadi, record e medaglie, emozioni senza sosta. Ma non è ancora finita... oltre a Martina Rabbolini di Villa Cortese, il 'nostro tifo' sarà tutto per Simone Barlaam (Cassinetta di Lugagnano) e Alberto Amodeo (Abbiategrasso).

Un'estate magica per lo sport italiano... europei e poi Olimpiadi, record e medaglie, emozioni senza sosta. Ma non è ancora finita, anzi, una parte fondamentale del nostro sport è da oggi in gara in Giappone.

"Ci saranno anche due gli atleti che vivono nel Parco del Ticino tra le migliaia di partecipanti alla sedicesima edizione della Paraolimpiadi in calendario a Tokyo da oggi, 24 agosto, al 5 settembre. Dopo le 40 medaglie conquistate dagli atleti azzurri alle Olimpiadi, con le imprese storiche di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, siamo pronti a tifare per i nuotatori Simone Barlaam e Alberto Amodeo - segnala con calore la pagina del 'Parco del Ticino' - due nostri grandi talenti".

Simone, da Cassinetta di Lugagnano, è uno straordinario atleta che nel suo ricco palmares vanta sette ori nei campionati mondiali, otto titoli europei e la bellezza di cinque primati mondiali. Ci ha inviato due foto appena atterrato a Tokyo: saranno davvero tante le gare nelle quali potremo tifare per lui. In chiusura di questo post pubblichiamo il calendario completo delle competizioni nelle quali sarà impegnato, sempre con l’obiettivo dell’oro olimpico e del gradino più alto del podio. FORZA SIMONE!

Tra gli atleti in partenza per Tokio c’è anche Alberto Amodeo, residente nel Comune di Abbiategrasso, anch’egli parte della squadra di nuoto che può contare su ben 29 nuotatori ed è la disciplina sportiva maggiormente rappresentata.

Alberto è reduce dai Campionati Europei di Funchal, in Portogallo, dove ha vinto due medaglie d’argento nei 400m s.l. e nei 100m farfalla e una medaglia di bronzo nei 100m stile. Grazie a questi risultati ha ottenuto il pass per Tokio 2020.

Il primo appuntamento in vasca per Alberto sarà il 25 agosto, in occasione della gara dei 100 stile; il 31 agosto disputerà i 400m s.l. e il 3 settembre i 100m farfalla. FORZA ALBERTO!

“Siamo orgogliosi di poter tifare e sostenere due giovani atleti che vivono nel Parco del Ticino, atleti che da anni si allenano e si sacrificano per poter competere al più alto dei livelli, quello olimpico. Le Paraolimpiadi sono cresciute molto, anche a livello di risalto mediatico e di pubblico: anche noi seguiremo Simone ed Alberto da casa, nell’attesa di gioire con Simone ed Alberto. Il valore sociale e formativo dello sport è indiscusso; quello dello sport paraolimpico, se possibile, ancora di più”, dichiara la presidente del Parco del Ticino, Cristina Chiappa.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE GARE DI SIMONE BARLAAM

MERCOLEDI’ 25 AGOSTO

ore 02.00

400 m stile libero maschili – Batterie S9

ore 10.00

400 m stile libero maschili – Finale S9

DOMENICA 29 AGOSTO

ore 02.46

50 m stile libero maschile – Batterie S9

ore 10.35

50 m stile libero maschili – Finale S9

LUNEDI’ 30 AGOSTO

ore 02.07

100m dorso maschili – Batterie S9

ore 10.14

100m dorso maschili – Finale S9

ore 13.04

Staffetta 4x100m stile libero maschile – 34 punti Finale

GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE

ore 02.33

100 m farfalla maschili – Batterie S9

ore 10.22

100 m farfalla maschili – Finale S9

VENERDI’ 3 SETTEMBRE

ore 03.57

Staffetta 4×100 m misti maschile – 34 punti Batterie

ore 12.41

Staffetta 4×100 m misti maschili – 34 punti Finale

