"405 domande per 21 alloggi"

Rifondazione Comunista Legnano: "Bando ALER 2021 a Legnano: 405 domande di assegnazione per 21 alloggi disponibili".

Cantiere per la ristrutturazione dello stabile di Via Porta (52 unità abitative): avviato nel 2012, “ultima” conclusione prevista a fine 2019, ancora non ultimato. Cantiere di Via delle Rose (59 unità, tra ALER e Comunali): avviato nel luglio 2016, completamento previsto per giugno 2018, lavori interrotti da tempo.

In questa situazione, ALER mette IN VENDITA 15 alloggi in Via Romagna a 1.176 €/mq., per totali € 2.154.925,62.

Che l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale sia un buco nero è risaputo, così come i numerosi episodi di mala-gestione e i ripetuti scandali. A fare il paio con le altrettanto scandalose politiche abitative della Regione Lombardia. Nemmeno la pandemia e il conseguente aumento delle diseguaglianze hanno suggerito la necessità di un ripensamento.

La Lombardia è una regione per ricchi: istruzione, sanità, casa … tutto, nel mondo ideale delle giunte lombarde dell’ultimo trentennio, deve rientrare nella logica del mercato e produrre profitto per qualcuno, perciò va ricondotto all’interesse individuale e gestito dalla mano privata, anche se i soldi per farlo sono pubblici.

Chi non ha accesso al mercato, o chi ancora crede nei valori comunitari, nei diritti umani e nella centralità della dimensione pubblica, è fuori. Al cittadino è subentrato il cliente.

Così a Legnano la notizia della dismissione di alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici può passare distrattamente, mentre si celebra l’aggiudicazione al 7° ribasso d’asta (- 85% rispetto al valore iniziale) della storica ex Manifattura a una società "specializzata nel recupero e costruzione di aree residenziali, commerciali e logistiche". Una società di straordinario successo, come conferma il forte incremento degli utili a bilancio 2020, che sta acquisendo un gran numero di aree industriali dismesse nel nostro territorio e in mezza Lombardia. Segno che, avendo a disposizione i liquidi necessari, anche sul declino industriale, fuori i lavoratori, si possono fare buoni affari.

Rifondazione Comunista – Circolo di Legnano

